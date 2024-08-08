Более половины автовладельцев не ремонтируют авто, пока нет необходимости

Сравни и Делимобиль выяснили, что 54% россиян не проводят профобслуживание авто.

Примерно половина опрошенных россиян за последний год не проводили профилактическое обслуживание или ремонт автомобиля. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса Сравни и сервиса аренды автомобилей Делимобиль в ходе проведенного совместного исследования.

В частности, аналитики выяснили, что 54% опрошенных респондентов не проводят профилактическое обслуживание автомобиля, а в сервис обращаются только в случае поломки транспортного средства.

Затраты других участников опроса (20%) на профилактическое обслуживание составляют ежегодно до 20 тыс рублей. От 20 до 50 тыс рублей тратят на профилактику машин 13% россиян. И только 8% опрошенных ответили, что их затраты на профилактику составляют более 100 тыс рублей в год, а еще 5% – от 50 до 100 тыс рублей. Согласно исследованию, почти половина опрошенных (49%) тратит на ОСАГО от 5 до 10 тыс рублей в год. Еще 28% выделяют на эти расходы менее 5 тыс рублей, а 11% респондентов указали, что ОСАГО обходится им от 10 до 20 тыс рублей.

Только 12% россиян тратят на полис более 30 тыс каждый год.

«В первом полугодии 2024 года средняя цена на полис ОСАГО составила 6 988 рублей. Это на 1,1% выше, чем в первом полугодии 2023 года: тогда средняя стоимость полиса составляла 6 909 руб. Хотя стоимость полиса ОСАГО не столь велика относительно других затрат на автомобиль, тем не менее, его можно выбрать с выгодой», – цитирует пресс-служба продуктового маркетинга Сравни менеджера Дениса Махнёва.

Он подчеркнул, что за первое полугодие 2024 года их клиенты сэкономили почти 1,9 млрд рублей –– это разница между ценой самого дешевого и дорогого предложений по оформленным полисам. Примечательно, что более половины участников опроса (53%) вообще не тратили на ремонт машины, потому что в этом не было необходимости.

Еще 22% респондентов ответили, что потратили на ремонт в течение года до 50 тыс рублей, 11% потратили более 300 тысяч рублей, 9% от 50 до 100 тыс рублей и 5% – от 100 до 300 тыс рублей.