Автовладельцам перечислили признаки выхода из строя катализатора

По словам технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева, перебои в работе двигателя, а также невозможность завести машину могут говорить о выходе из строя катализатора.

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Если снизилась эффективность силового агрегата, а сам мотор начинает чихать и неравномерно работать, то это указывает на то, что надо менять катализатор.

Как отмечает Пономарев, которого цитирует "Газета.ru", срок службы катализатора во многом зависит от качества бензина. И от состояния двигателя.

Если есть повышенный расход масла, то оно будет попадать в камеру сгорания и далее в выхлопную систему. Это приводит к закупориванию каналов катализатора и его оплавлению, добавил эксперт.

Ранее автомеханик объяснил, почему опасно просто так удалять катализатор. По словам Вадима Стрельбицкого, если автовладелец наряду с удалением катализатора установит в системе пламегаситель, то при езде в таких условиях будет создаваться более громкий и неприятный звук выхлопа, что уменьшит уровень комфорта при управлении автомобилем и часто воспринимается негативно другими участниками дорожного движения. Также удаление катализатора - это внесение изменений в конструкцию автомобиля, которое опасно само по себе.