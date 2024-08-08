В России резко увеличились продажи новых автобусов

Самым продаваемым новым автобусом в июле стал ЛИАЗ-5292. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи новых автобусов в июле выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 1538 единиц против 1102 в прошлом году.

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Лидируют в этом списке российские производители. Так, 30% от общих продаж новых автобусов пришлось на «ПАЗ». Второй месяц подряд показатель держится на уровне 458 единиц. Следом идёт «ЛИАЗ» (324 единицы) и китайский Yutong (247). Российский «НЕФАЗ» на четвёртой позиции (116).

В модельном рейтинге впервые за долгое время победил ЛИАЗ-5292 с показателем в 321 проданную единицу. В рейтинг также вошли ПАЗ-3204 (236), ПАЗ-3205 (123), НЕФАЗ-5299 (116) и Yutong ZK6128H (105).

Стоит отметить рост продаж новых автобусов за первые семь месяцев года. За этот периоды в России было реализовано 11 628 единиц, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперт посчитал переплату за автокредит по новым ставкам. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассчитал затраты, которые могут ожидать человека, который решится сейчас воспользоваться автокредитом для покупки машины. В качестве рассматриваемого к покупке автомобиля был выбран бюджетный вариант в пределах двух миллионов рублей. За эту сумму можно приобрести российские LADA Vesta SW Cross или Москвич 3 Стандарт или китайские Haval Jolion 1, OMODA (C5, S5) и некоторые другие, в зависимости от комплектации.