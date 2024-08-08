Эксперты рассказали, как правильно подготовить автомобиль к осени

До начала осени - меньше месяца, и многие автомобилисты начинают готовить машины к дождливому сезону. Что именно нужно сделать, рассказали эксперты портала "Автовзгляд".

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Первое - проинспектируйте состояние покрышек: если летняя резина сильно изношена, она гораздо хуже справляется с аквапланированием.

Второе - проверьте состояние щеток стеклоочистителей. Из-за солнечных лучей они могут потерять эластичность, поэтому их лучше заменить. Также и нужно проверить состояние уплотнителей, на которые тоже действует высокая температура.

Осень - время дождей и туманов, а потому проследите, все ли фары исправны (особенно противотуманные). Холода повысят нагрузку на аккумулятор - его тоже стоит проверить до первых заморозков.

Еще один совет экспертов - осмотреть лакокрасочное покрытие на предмет наличия сколов и царапин, чтобы не развилась коррозия.

Что еще можно сделать перед наступлением осени? Заменить салонный фильтр, прочистить радиатор отопителя, протестировать датчик климат-контроля, установить более эффективные брызговики из термоэластопласта. А также сменить стиль вождения, если он агрессивный: на мокрой дороге машина ведет иначе, чем на сухой.

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