Экс-глава Nissan и Mitsubishi заявил, что Honda хочет их поглотить

Карлос Гон считает, что Honda поглотит Nissan и Mitsubishi. Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон, который бежал из под стражи в Японии и уже несколько лет скрывается в Ливане, прокомментировал анонсированный на прошлой неделе альянс Mitsubishi-Nissan-Honda. По словам Гона, которые приводит Automotive News, это объединение является ничем иным, как скрытым поглощением Хондой двух других японских автопроизводителей.

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В начале августа подтвердился слух о том, что Mitsubishi и Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, создадут еще одно объединение — уже чисто японское, вместе с Honda. Тогда же стало известно, что Nissan и Honda займутся совместной разработкой стандартизированного программного обеспечения для автомобилей и созданием электрических моделей, двигателей и батарей для них. Mitsubishi, которая на треть принадлежит Nissan, формально в этой программе не участвует, но уже подписала меморандум о взаимопонимании. Все это направлено на экономию средств и ускорение процесса электрификации на фоне растущей конкуренции со стороны Китая.

По прогнозу Карлоса Гона, итогом этого партнерства станет то, что Honda поглотит Nissan и Mitsubishi, так как именно она является сильнейшим участником новообразованного альянса. Гон добавил, что в то время, когда он возглавлял Renault-Nissan-Mitsubishi, союз с Honda даже не рассматривался.

Между тем, три другие крупные автомобилестроительные компании Японии — Toyota, Mazda и Subaru — тоже решили сотрудничать. Они договорились объединить усилия в создании универсальных ДВС, которые будут совместимы с несколькими видами топлива, преимущественно углеродно-нейтральными.