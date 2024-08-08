Дилеры попросили правительство отложить на 5 лет повышение утильсбора

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет. Обращение есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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«С запланированными размерами увеличения утилизационного сбора к 2030 году число россиян, способных приобрести новый автомобиль, может сократиться до 5-7%, при этом продажи новых автомобилей составят не более 600 тысяч единиц в год, что сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», — говорится в письме РОАД в Минпромторг.

Кроме того, из-за повышения утильсбора дилерские центры ожидают, что столкнутся с падением спроса, что повлечет за собой волну банкротств. Также подорожают грузовой и специализированный автотранспорт, а это уже приведет к росту инфляции.

«Предлагаемое в проекте постановления увеличение размера утилизационного сбора не соответствует установленным законом целям введения и порядку использования сбора, никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию и является по своей сути дополнительным и запредельным по размеру налогом на транспортные средства», — говорится в обращении.

В связи с этим в РОАД предложили отложить повышение утильсбора до полного анализа всех экономических и правовых рисков. Если же закон одобрят, то Ассоциация попросила отложить его вступление в силу на пять лет, чтобы избежать резкого подорожания автомобилей. В заключение РОАД призвал принять единый нормативно-правовой акт, устанавливающий размеры получения налоговых льгот (в т.ч. компенсации утильсбора) участниками рынка.

Аналогичные обращения Ассоциация дилеров сделала в Торгово-промышленную палату РФ и в Российский союз промышленников и предпринимателей.