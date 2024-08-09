Модели Hyundai под брендом Solaris стали доступнее в РФ

Компания "АГР" объявила об увеличении бонуса при покупке автомобилей Solaris по схеме трейд-ин. До конца августа, говорится в сообщении, она составит 160 000 рублей, а при использовании кредитных продуктов выгода достигает 260 000 рублей.

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Solaris - бренд, под которым на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге компания "АГР" выпускает популярные в России модели Hyundai и Kia: HS стоимостью от 2 010 000 рублей - бывший седан Hyundai Solaris. HC по цене от 2 597 000 рублей - Hyundai Creta, KRS, стоящий от 2 068 000 рублей, - Kia Rio седан, KRX - кросс-хэтчбек Kia Rio X, за него просят от 2 094 000 рублей.

Несмотря на то, что модели представлены на официальном сайте Solaris, не все они есть в наличии у дилеров марки: ранее "РГ" рассказывала, когда "АГР" возобновит выпуск "Креты".

Ранее сегодня также стало известно, что в РФ подешевели почти все модели Changan. На часть из них снизились цены, а у другой части выросла прямая скидка, вследствие чего они стали доступнее на 30-200 тысяч рублей.