В США грядет одна из самых масштабных отзывных кампаний

В США могут отозвать 51 миллион машин из-за одной неисправности. Национальная администрация безопасности дорожного движения США объявила о возможности очередной отзывной кампании — опасность свои владельцам могут представлять до 51 миллиона автомобилей.

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В настоящее время NHTSA ведёт расследование против компаний ARC и Delphi, поставлявших потенциально неисправные подушки безопасности автопроизводителям. Регулятор заявляет, что компоненты подушек могут оказаться недостаточно прочными, а отверстие, через которое газ поступает в подушку, может быть забито образовавшимся при сварке мусором.

В любом из этих вариантов подушка безопасности потенциально опасна для всех, кто находится в автомобиле — она или некорректно сработает, или самопроизвольно, когда множество острых осколков разлетится по салону машины, что подтверждено несколькими зарегистрированными случаями травм и смерти по этой причине. Но этих случаев недостаточно для того, чтобы в настоящий момент объявить масштабных отзыв.

Если же будет доказана массовая опасность, менять подушки безопасности придётся на машинах автогигантов GM, Ford, Volkswagen и Stellantis, а также Mercedes-Benz, BMW, Kia, Hyundai и ряда других. Регулятор объявил 30-дневный сбор предложений от автопроизводителей и поставщиков подушек, чтобы позже с учётом их решений определить дальнейшие действия.

Самой масштабной отзывной кампанией в истории мирового автопрома до сих пор считается история с подушками безопасности Takata, когда пришлось ремонтировать почти 67 миллионов автомобилей разных брендов. Причём сервисные кампании по замене объявляются до сих пор, хотя фирма уже давно обанкротилась. Некорректное срабатывание подушек этого бренда привело к гибели нескольких человек.