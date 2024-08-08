Pininfarina построила электрический гиперкар для фанатов Бэтмена

Pininfarina посвятила особый электрогиперкар вселенной Бэтмена. B95 Gotham создана из обычного гиперкара, то есть оснащена четырьмя электромоторами с совокупной отдачей 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. У машины особый внешний декор и отделка салона, а также единичный тираж. В рамках проекта Wayne Enterprises Experience будут выпущены ещё три тематических автомобиля: Battista Gotham, B95 Dark Knight и Battista Dark Knight.

© Motor.ru

На автомобильной неделе в Монтерее (9—18 августа) немецкая Automobili Pininfarina покажет первый «живой» автомобиль, созданный в рамках проекта Wayne Enterprises Experience, запущенного весной этого года Warner Bros. Discovery Global Consumer Products и Relevance International. Это баркетта B95 Gotham, которая, как и все продукты Wayne Enterprises, создана под вдохновением от мира Бэтмена. В случае с двухдверкой речь идет о роскошной жизни Брюса Уэйна, его утонченном вкусе и любви к передовым технологиям.

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

Как и обычному B95, версии Gotham достались два электронноуправляемых ветровых щитка и четырехмоторная силовая установка мощностью 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до ста двухдверка разгоняется менее чем за две секунды — то, что нужно альтер-эго Бэтмена. Кузов и двери баркетты украсили логотипы Wayne Enterprises. На двери со стороны водителя появилась табличка с фразой All men have limits… I ignore mine. Для отделки кокпита использовали роскошную коричневую кожу с оригинальной прострочкой на сиденьях.

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

Также изменилась графика «приборки» и мультимедиа — опять же в духе Wayne Enterprises. А виртуальный ассистент заговорил как Альфред Пенниуорт, неизменный дворецкий семьи Уэйнов. В рамках коллаборации с Warner Bros фирма Automobili Pininfarina выпустит ещё четыре штучных электрических гиперкара: Battista Gotham, B95 Dark Knight и Battista Dark Knight. Они были анонсированы весной, но пока остаются в статусе концептов.