Toyota отказалась платить компенсацию за сгоревшие Corolla

Японский автопроизводитель Toyota отказался выплачивать компенсацию владельцам сгоревших GR Corolla. Об этом сообщает «Авто Mail».

Отмечается, что в США за несколько дней прямо во время движения загорелись две модели Toyota GR Corolla. Причиной возгорания стали проблемы на стороне производителя, но в Toyota отказались выплачивать убытки владельцам сгоревших автомобилей, хотя оба случая попадали под действие гарантии.

Как объяснили в Toyota, причиной отказа стали случаи превышения скорости — в руководстве пользователя GR Corolla сказано, что производитель не рекомендует превышать скорость более чем на 136 км/ч. При этом такая рекомендация была связана с износом шин — сама же Corolla GR, согласно официальным характеристикам, может разгоняться до 230 км/ч.

Ранее Toyota представила полноприводный хот-хэтч GR Corolla 2025.