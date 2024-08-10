Названа средняя цена китайского автомобиля в России

Средняя стоимость нового автомобиля из Китая на российском рынке выросла за прошедший год на 149 тысяч рублей. Об этом сообщает auto.ru.

«В среднем китайский автомобиль по состоянию на 1 августа продается в России за 3,51 млн рублей, следует из данных листинга. Годом ранее этот показатель составлял 3,36 млн рублей, то есть на 149 тысяч рублей или 4,24% меньше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего в начале августа россияне интересовались моделями Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и M6, Geely Monjaro и Atlas, Omoda C5, Exeed LX и TXL, а также GAC GS8 и Jaecoo J7.

До этого стало известно, что в Китае самым популярным автомобилем по итогам января-июня 2024 года стал седан BYD Qin Plus.

За 6 месяцев 2024 года в Китае было продано 241,3 тыс. автомобилей BYD Qin Plus. На втором месте - Tesla Model Y, которая разошлась тиражом 207,8 тыс. единиц. Трете место занимает BYD Song (207,6 ед.).

Далее следуют BYD Seagull (167 ед.), Nissan Sylphy (161,3 ед.), Volkswagen Lavida (137,4 ед.), Toyota Corolla (133,3 ед.), BYD Song Pro (120,7 ед.), BYD Yuan Plus (118,8 ед.) и Volksvagen Sagitar (110 ед.).