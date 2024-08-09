Эксперт выяснил, готовы ли россияне скупать автомобили до роста утильсбора

Quto выяснил, готовы ли россияне покупать автомобили до роста утильсбора. Российские власти с 1 октября 2024 года скорректируют ставки утилизационного сбора на 70-85%. И, пока дилеры прогнозируют резкий рост цен на новые автомобили, сами россияне не спешат отправляться в автосалоны. Это следует из проведённого в августе совместного опроса Quto.ru и портала «Автовзгляд», в котором приняли участие 2 258 наших читателей.

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Львиная доля россиян на вопрос о готовности купить новую машину сейчас, пока ставки утильсбора не повысились, ответила отрицательно. Этот вариант выбрали 56% читателей Quto (708 человек) и 72% читателей «Автовзгляда» (716 человек).

Среди тех, кто опасается резкого подорожания автомобилей, 228 опрошенных уже начали поиск подходящей легковушки, а 184 — всерьёз задумываются о покупке.

Примечательно, что наши посетители настроены более решительно, чем те, кто принимал участие в голосовании у наших партнёров. Так, на Quto утвердительно ответили 172 (14%) и 128 (10%) участников исследования, на «Автовзгляде» оба варианта набрали по 56 голосов (6%).

И, наконец, 422 респондента, то есть каждый пятый, вообще впервые слышат о грядущем росте утильсбора.

Стоит отметить, что далеко не все продавцы выступают против индексации ставок. Так, дилеры Lada и Chery просят увеличить утильсбор. Международная Ассоциация Дилеров (МАД), в которую входят автоцентры двух брендов, отправила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой увеличить утилизационный сбор на ввозимые в Россию автомобили. МАД отметила, что «всецело поддерживает» идею индексации