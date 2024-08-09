Электрический Dodge Charger Daytona выходит на рынок

Корпорация Stellantis объявила цены на электрические версии Daytona маслкара Dodge Charger нового поколения — их производство в канадском Виндзоре (провинция Онтарио) начнётся до конца лета, то есть в ближайшие дни.

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Премьера нового Dodge Charger, построенного на платформе STLA Large, состоялась в марте этого года, он пришёл на смену старым бензиновым моделям Charger и Challenger. Новый Charger будет предлагаться с кузовами трёхдверный и пятидверный лифтбек (трёхдверку в силу спортивного имиджа позиционируют как купе), а силовые установки будут как бензиновые, так и полностью электрические. Электрические версии имеют приставку Daytona к основному названию.

Первыми в продажу в США поступят относящиеся к 2024 модельному году электрические трёхдверки — Dodge Charger Daytona R/T и Dodge Charger Daytona Scat Pack, обе имеют 400-вольтовую электрическую архитектуру, батарею ёмкостью 100,5 кВт·ч, двухмоторную силовую установку и полный привод, а в стандартную комплектацию включён базовый пакет повышения производительности Direct Connection Stage 1. Версия Daytona Scat Pack вдобавок оснащена пакетом производительности Direct Connection Stage 2 и трековым пакетом Track Package. В будущем за эти пакеты, скорее всего, придётся доплачивать (за Track Package — точно). Габаритная длина трёхдверки — 5248 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1499 мм, колёсная база — 3073 мм.

Максимальная совокупная отдача силовой установки Dodge Charger Daytona R/T составляет 503 л.с. и 548 Нм, Dodge Charger Daytona Scat Pack — 679 л.с. и 850 Нм, при этом максимальная отдача доступна только в течение 15 секунд при нажатии кнопки PowerShot на рулевом колесе. Dodge Charger Daytona Scat Pack разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,3 с и проходит четверть мили (402 м) за 11,5 с. Запас хода на одной зарядке пока не раскрыт.

Dodge Charger Daytona R/T стоит от 61 590 долларов, в эту цену включена стоимость доставки — 1995 долларов. За Dodge Charger Daytona Scat Pack с учётом доставки нужно будет выложить минимум 75 185 долларов.

В стандартное оснащение обеих версий помимо вышеупомянутых пакетов входят мультимедийная система Uconnect 5 с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема Alpine мощностью 506 Вт (9 громкоговорителей плюс сабвуфер), передние кресла с электроприводом регулировок и подогревом, руль с подогревом и богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе система автоматического аварийного торможения и система распознавания дорожных знаков.

Dodge Charger Daytona R/T довольствуется стандартными шинами размерности 245/55R18. В Track Package, которым оснащён Dodge Charger Daytona Scat Pack, входят большие колёса с шинами размерности 305/35 R 20, мощные тормоза Brembo, улучшенная отделка салона, более комфортные передние кресла с расширенными настройками и видеорегистратор высокого разрешения, на который можно записывать заезды по гоночному треку. Также в Track Package входят специфические ездовые режимы, в том числе режим пончика (позволяет наворачивать круги в заносе на небольшом пятачке), трёхуровневый режим дрифта, режим быстрого старта, режим прогрева шин и прогрева силовой установки перед быстрым кругом.

Кроме того, все электрические версии Dodge Charger оснащены запатентованной внешней двухкамерной электропневматической акустической системой «выхлопа» Fratzonic, генерирующей при разгонах драматический звук громкостью 126 дБ. К счастью, эту систему можно принудительно отключить.

У американских дилеров живые экземпляры Dodge Charger Daytona появятся в четвёртом квартале этого года — к тому времени, видимо, будут раскрыты все технические характеристики. Производство пятидверных версий Dodge Charger Daytona начнётся в первой половине 2025 года, а выпуск бензиновых версий начнётся во второй половине того же года.

Бензиновые версии нового Dodge Charger, напомним, будут оснащаться рядной 3,0-литровой «битурбошестёркой» Hurricane и обозначены приставкой Sixpack. На купе Dodge Charger Sixpack HO этот двигатель выдаёт 558 л.с., на лифтбеке Charger Sixpack SO — 426 л.с., обе версии имеют стандартный полный привод, коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Гамма электрических версий в перспективе будет существенно расширена, в том числе за счёт анонсированного в 2022 году топового Dodge Charger Daytona SRT с 800-вольтовой электрической архитектурой и пиковой мощностью в районе 900 л.с.