23 человека пострадали в результате взрыва электромобиля в Южной Корее

В Южной Корее произошел взрыв электромобиля Mercedes-Benz EQE, ставший причиной госпитализации 23 человек. Об этом сообщает CarBuzz со ссылкой на InsideEVs.

Отмечается, что в момент взрыва электромобиль стоял на парковке в городе Инчон. Сначала автомобиль загорелся без видимых причин — отмечается, что в этот момент Mercedes-Benz EQE не заряжался и не использовался. Возгорание привело к обильному выбросу из-под автомобиля белого дома, который стал причиной отравления 23 человек находившихся в здании.

В какой-то момент электромобиль взорвался — в результате были повреждены около 140 стоявших поблизости автомобилей. Причина возгорания остается неизвестной.

«Мы глубоко сожалеем об инциденте, произошедшем в жилом районе, и о пострадавших жителях многоквартирного дома и окрестностей. Мы относимся к этому очень серьезно и немедленно тщательно проведем расследование транспортного средства в сотрудничестве с властями, чтобы определить первопричину, чтобы можно было предпринять соответствующие дальнейшие шаги. До тех пор, пожалуйста, поймите, что мы не можем давать дальнейших комментариев», — прокомментировали ситуацию в Mercedes-Benz Korea.

Отмечается, что возгорание электромобилей тяжелее тушить, чем пожар обычного автомобиле — температура такого пожара может превысить возгорание бензинового транспорта более чем в три раза. Это может затруднить доступ пожарных к месту возгорания, а также повышает вероятность повреждения окружающих объектов.

Ранее в Бурейском районе на 1616 км трассы Чита –Хабаровск загорелся автомобиль с семьей в салоне.