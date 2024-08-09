В России нашли и уничтожили поддельный ж/д переезд

В РФ дачники построили себе фальшивый железнодорожный переезд. В Ленинградской области обнаружен «липовый» переезд через железнодорожные пути, а также подъездная дорога к нему. Несанкционированный путь обнаружен неполадёку от одного из дачных посёлков транспортной прокуратурой. Кто именно и когда построил дорогу, выяснить пока не удалось.

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Сообщается, что вопиющее беззаконие близ посёлка «Горы-2» обнаружили сотрудники Волховстроевской транспортной прокуратуры. При этом когда и кем он был построен, не уточняется.

В итоге власти приняли решение ликвидировать переезд из-за опасности возникновения ДТП.

«В результате вмешательства прокурора нарушения устранены, подъезд к железнодорожному пути и переезд через него ликвидированы», — пояснили в ведомстве.

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Тем временем во Владивостоке власти не знают, что делать с брошенным лимузином . Администрация столицы Дальнего Востока не знает, что делать с брошенным Hummer на краснодарских номерах. Автомобиль стоит в одном из дворов города в течение трёх лет и имеет все признаки брошенного. Однако как именно перевозить его на спецстоянку, пока непонятно.

В июле также стало известно, что козлы в Бутово перестанут портить автомобили на парковках. Столичный комитет ветеринарии обратился в Зюзинский районный суд с просьбой запретить жителю одного из районов города содержать коз в черте города. Поводом послужили, в том числе, многочисленные жалобы со стороны водителей, машины которых копытные неоднократно портили.