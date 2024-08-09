Энтузиаст построил BMW E39 с бампером от G81 M4

BMW E39 считается одним из самых знаковых и красивых поколений 5-й серии, но один американский тюнер явно считает, что автомобилю нужна прививка современности. Unici Design предпринял радикальный шаг, использовав решётку с огромными «ноздрями» от G81 M4 к E39 Touring и дополнил её широким кузовным обвесом.

© Carakoom

Проект начался с нескольких рендеров, демонстрирующих смелую трансформацию. После многих часов работы цифровая модель стала реальным прототипом, хотя проект всё ещё находится в работе. Примечательно, что Unici Design не планирует, чтобы этот радикальный E39 стал единственным экземпляром: они намерены вывести комплект на рынок.

Автомобиль-донор для прототипа — BMW 528i Touring 1999 года. В комплект входит изготовленный на заказ передний бампер с решетками и воздухозаборниками в стиле M4, а также соответствующий капот. Оригинальные фары E39 сохранены, но частично скрыты новым капотом. Unici Design планирует модернизировать галогенные блоки светодиодной графикой, чтобы автомобиль не был похож на сильно модифицированный Dodge Charger LD.

Тюнер также намерен установить расширители крыльев, двойной спойлер на дверь багажника и несколько фальшивых вентиляционных отверстий над задним стеклом. Пневматическая подвеска или койловеры KW должны изменить посадку кузова, а финальными штрихами станет комплект нестандартных колёсных дисков.

Прототип должен быть завершен в ближайшие месяцы. Изготовление всего комплекта кузова вручную — трудоемкий процесс. Цены будут объявлены после завершения проекта.

Напомним, что гигантские решетки радиатора G80 M3 и G81 M4 вызвали бурю негодования среди поклонников BMW в 2020 году.