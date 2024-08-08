В Tesla рассказали о случаях возгорания электрокаров

Корпорация Tesla опубликовала отчет о безопасности за второй квартал 2024 года, где рассказала о том, как часто их автомобили попадают в ДТП. Документ доступен на сайте компании.

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В раскрытом отчете Vehicle Safety Report говорится, что их электрокары крайне редко загораются. В период с 2012 по 2022 год на каждые 130 миллионов пройденных миль пришелся всего один случай пожара. Для сравнения, по данным Министерства транспорта США, в среднем по стране на каждые 18 миллионов миль приходится одно возгорание транспортного средства.

Также в компании заявили, что их автомобили крайне редко загораются из-за проблем с аккумулятором или другими деталями транспортного средства. Представители отметили, что эти случаи «довольно консервативны», так как машины Tesla в основном горят из-за возгорания расположенных поблизости зданий, лесных пожаров и тому подобное.

Кроме того, в Tesla рассказали, что их машины реже попадают в ДТП. Так, один случай аварии приходится на 1,45 миллиона миль, при использовании автопилота — 6,88 миллиона миль. В среднем по стране одно ДТП приходится на каждые 670 тысяч миль.

Ранее стало известно, что компания Tesla отзовет в Китае более 1,6 миллиона машин из-за проблем с безопасностью. Речь идет о 1 683 627 электромобилях Model S, Model X, Model 3 и Model Y.