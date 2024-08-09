Новый BMW iX3 второй генерации готовится к дебюту

По предварительным данным, новый полностью «зелёный» кроссовер баварской марки доберётся до европейских дилеров во второй половине 2025-го.

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Кроссовер BMW iX3 был представлен в статусе концепта в апреле 2018 года, а серийная версия увидела свет только в июле 2020-го. Напомним, эта модель является полностью электрической версией паркетника BMW X3 (сменил поколение в июне этого года). В свою очередь iX3 баварцы обновили в августе 2021-го, а сейчас занимаются разработкой «зелёного» паркетника нового поколения.

Согласно статистике Jato Dynamics, продажи BMW iX3 сейчас находятся в минусе: за первую половину 2024-го европейцы купили 8443 баварских «зелёных» кроссовера, этот результат на 16% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Для сравнения, «икс третий» с ДВС за тот же период разошёлся тиражом 29 887 единиц, что на 6% больше, чем за первые шесть месяцев 2023-го.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, BMW iX3 сейчас находится на этапе летних испытаний. Ранее мы уже публиковали порцию снимков, теперь в объективы фотошпионов попал другой прототип, причём им удалось частично снять и салон тестового автомобиля. Свежими фотографиями с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Пока что детали внешности электромобиля по-прежнему скрыты с помощью маскировочной плёнки и дополнительных накладок. Ожидается, что новинка часть решений позаимствует у концепта Vision Neue Klasse X, который был рассекречен в марте нынешнего года. Так, судя по спайшотам, у кроссовера будет другой кузов, новая головная оптика узкой формы, не исключено, что между фарами разместят узкую заглушку в форме вытянутых фамильных «ноздрей» баварской марки.

Ещё в нижней части переднего бампера можно увидеть крупный воздухозаборник, а в профиль видны традиционные наружные зеркала. На этот раз можно разглядеть и выдвижные дверные ручки, для которых в маскировочной плёнке сделали прорези. Корму снабдили небольшим спойлером в верхней части багажной двери, фонари пока по-прежнему остаются секретом.

Теперь фотошпионы сумели частично подсмотреть то, как оформлен так называемый «технологический интерьер» тестового прототипа. Судя по всему, до серийного варианта этому салону пока далеко. Ожидается, что часть решений новинка также позаимствует у шоу-кара BMW Vision Neue Klasse X. У него вместо приборной панели установлен дисплей Panoramic Vision, проходящий по всей ширине нижней части ветрового стекла: водитель может выбрать информацию, которая будет на него выводиться, с помощью шестиугольного тачскрина мультимедийной системы iDrive нового поколения.

Пока что по-прежнему нет официальной информации о технике BMW iX3 следующего поколения. По предварительным данным, «второй» iX3 оснастят тяговой батареей ёмкостью до 100 кВт*ч, а максимальный запас хода будет равен около 700 км (при расчёте по циклу WLTP). Известно, что все представители нового «зелёного» семейства баварского бренда получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой.

Ожидается, что BMW iX3 второго поколения доберётся до дилеров на европейском рынке осенью 2025 года, цены станут известны позже. Сейчас в Германии стоимость «первого» кроссовера начинается от 67 300 евро (эквивалентно примерно 6,36 млн рублей по текущему курсу).