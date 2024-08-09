Редчайший BMW M3 GTS продают в России вдвое дороже новой модели

В России продают редкий BMW M3 GTS без пробега за 30 миллионов рублей. Машина представляет собой одну из самых редких моделей в истории баварского бренда. Ценности экземпляру оранжевого цвета добавляет идеальное внешнее и техническое состояние. Согласно объявлению, в стоимость спорткара входит доставка до города покупателя, а также полное таможенное оформление с уплатой утильсбора.

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GTS представляет собой трековую модификацию серийного BMW M3 в кузове Е92. По данным специалистов, всего немецкие инженеры собрали около 150 подобных спорткаров, которые внешне отличаются карбоновой крышей и выхлопной системой из титана.

Кроме того, автомобилю перенастроили ходовую часть, установили усиленные тормоза, а также аэродинамический пакет с антикрылом и сплиттером. В салоне вместо заднего дивана появился каркас безопасности в цвет кузова и спортивные сиденья-ковши спереди. При этом в машине отсутствует мультимедийная система.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение заднеприводный спорткар приводит четырехлитровый бензиновый V8, отдачу которого увеличили с 420 до 444 лошадиных сил. Благодаря сниженной на 136 килограммов массе автомобиль разгоняется до «сотни» за 4,4 секунды. Приобрести редчайший M3 GTS у липецкого дилера можно за 29,7 миллиона рублей.

В конце июля в США продавали еще один редчайший BMW M3. К покупке предлагали седан CRT в кузове E90, на котором немецкие инженеры отрабатывали применение карбоновых деталей.