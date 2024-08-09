Обновленный Ford Police Interceptor Utility отдалился от гражданского «Эксплорера»

Компания Ford представила полицейский кроссовер Police Interceptor Utility 2025 модельного года, улучшенный и дополненный, при этом в гамме сохранена гибридная версия, которой больше нет у родственного гражданского Ford Explorer.

© Колеса.ру

Времена, когда американские полицейские патрулировали улицы на полноразмерных рамных седанах, остались только в голливудских фильмах и в воспоминаниях ветеранов. Нынче органы правопорядка США пачками закупают кроссоверы — такие как Ford Police Interceptor Utility (PIU), сделанный на базе Ford Explorer шестого поколения.

Гражданский «шестой» Explorer для североамериканского рынка минувшей зимой пережил рестайлинг, в ходе которого получил практически полностью новый интерьер и лишился гибридной версий, а вот представленный на этой неделе Ford PIU 2025 модельного года сохранил дореформенный кузов и прежнюю гамму силовых установок.

Базовой силовой установкой для Ford PIU является как раз гибридная: она состоит из 3,3-литрового атмосферного бензинового V6 мощностью 289 л.с. и 44-сильного электромотора, вживлённого в 10-ступенчатую АКП. Максимальная совокупная отдача силовой установки гибрида — 322 л.с. и 437 Нм. Зарядка тяговой батареи от внешнего источника не предусмотрена. Привод у Ford PIU только полный.

Гибридная силовая установка отлично подходит для режима патрулирования с его ползучими скоростями и частыми остановками, но в качестве альтернативы компания Ford предлагает для PIU тот же 3,3-литровый V6 без гибридного довеска или более мощный 3,0-литровый наддувный бензиновый V6 EcoBoost (406 л.с., 563 Нм), более подходящий слову Interceptor, что в переводе с английского на русский означает «перехватчик».

В стандартное оснащение обновлённого Ford PIU входит система контроля внешнего периметра: датчики сканируют пространство вокруг автомобили и если зафиксируют в нём какое-то движение, то автоматически включится камера заднего вида и сигнал оповещения, поднимутся стёкла и заблокируются замки. На руле есть кнопки активации спецрежимов, в том числе режима погони и режима скрытой слежки. Для оружия и вещдоков в салоне предусмотрен специальный запираемый отсек, а багажная дверь снабжена двойным замком с таймером: из салона отпирается первый замок, затем есть 45 секунд, чтобы дойти до двери и разблокировать второй замок, то есть злоумышленник не проскочит.

Задняя часть кузова полицейского кроссовера усилена на случай тарана и контактного преследования, в виде опций предлагаются несколько уровней бронирования. В салоне — старая передняя панель, но обновлённый полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов. Селектор АКП выполнен в виде старомодной кочерги на рулевой колонке — у гражданских Эксплореров шестого поколения такого не было.

Передние кресла имеют износостойкую тканевую обивку и усиленные задники, которые нельзя прорезать ножом, а задний диван обит легкомоющимся винилом на случай, если преступник его запачкает. Вдобавок, разумеется, имеются спецсигналы, фара-искатель, кенгурятник и прочее специальное оборудование — конкретная конфигурация зависит от заказчика и задач, которые будет выполнять автомобиль.