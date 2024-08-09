Брутальный кроссовер Jaecoo 6 вышел на рынок Китая

В Китае этот же автомобиль продаётся под именем iCar 03, при этом экспортной версии для таиландского рынка не стали даже менять фирменный знак.

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Одной из марок китайской компании Chery является Jaecoo: появившийся в 2023 году бренд предназначен для экспортных рынков, в том числе и для российского. Местная линейка включает в себя две модели – кроссоверы Jaecoo J7 и J8 (на некоторых рынках есть только цифровые индексы без литеры J). Отметим, на домашнем рынке эти модели продаются под названиями Chery Explore 06 и Chery Tiggo 9 соответственно.

Анонс ещё одной модели марки Jaecoo был сделан минувшей весной. Речь идёт о брутальном полностью электрическом кроссовере Jaecoo 6, который впервые показался в Таиланде (на других экспортных рынках модель получит индекс J6, аналогичное название у модели на официальных снимках). «Донором» для этой новинки стал паркетник iCar 03, который уже продают в Китае (кстати, эта марка пока доступна только на поднебесном рынке).

Теперь Jaecoo 6 поступил в продажу в Таиланде: местный офис рассказал о комплектациях и ценах, а дилеры уже начали принимать заказы. Любопытно, что это электромобиль полностью повторяет «донора»: ему оставили даже фирменный знак, принадлежащий бренду iCar. В списке очевидных отличий разве что правостороннее расположение руля. При этом на другие рынки модель выйдет с логотипом Jaecoo.

Размеры «шестёрки» такие же, как у донора. Так, габаритная длина новинки равна 4406 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1715 мм, а расстояние между осями – 2715 мм. Дорожный просвет составляет 195 мм. В списке особенностей внешности этой модели числятся «оквадраченные» формы кузова, головная оптика сложной формы, и крупные вертикальные задние фонари, выдвижные дверные ручки, распашная багажная дверь с боксом, а также массивный обвес по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки. Модели доступны 18- и 19-дюймовые колёсные диски (в зависимости от версии).

В салоне Jaecoo 6 на передней панели находится пара отдельных дисплеев: один исполняет роль виртуальной приборки, второй – большого тачскрина информационно-развлекательной системы. В списке базового оснащения числятся: матричная адаптивная оптика, панорамный люк, функция беспроводной зарядки смартфонов, комплекс камер кругового обзора, несколько режимов ездовой электроники – Eco, Normal и Sport. Версия подороже ещё получила функцию массажа в передних креслах и дополнительные режимы – Snow, Mud и Sand.

На таиландском рынке новинка предлагается в двух модификациях – Long Range 2WD с задним приводом и Long Range 4WD (с полным приводом). В первом случае Jaecoo 6 оснащается одним 184-сильным электромотором, максимальный крутящий момент которого равен 220 Нм, а также тяговой батареей ёмкостью 65,69 кВт*ч (дальнобойность на одной зарядке – 371 км при расчёте по циклу WLTP). Во втором – двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 279 л.с. (385 Нм), и аккумулятором на 69,77 кВт*ч (запас хода – 364 км). Максимальная скорость едина для обеих версий – 150 км/ч; заднеприводной для разгона с места до «сотни» требуется 10,5 секунды, а полноприводнику – 6,5 секунды.

Цены Jaecoo 6 в Таиланде уже известны: за заднеприводный вариант просят не менее 1 099 000 батов, что эквивалентно около 2,7 млн рублей по текущему курсу, а покупка кроссовера с полным приводом обойдётся как минимум в 1 249 000 батов (около 3,07 млн рублей).