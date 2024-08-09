В РФ штрафовать за опасное вождение могут начать со следующего года

Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроект, который предполагает введение штрафов за опасное вождение, при его принятии он вступит в силу с 2025 года. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

В публикации отмечается, что опасное вождение подразумевает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, если все полосы заняты; несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. За нарушение подобных правил предлагается штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей, если нарушение было совершено впервые.

При повторном несоблюдении правил предполагается лишение прав на срок от одного до трех месяцев. До этого стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о возможности покупки автомобиля российского производства с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида. В данный момент маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, включая закрытие ипотеки.