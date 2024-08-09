Эксперт назвал плюсы и минусы кроссовера BelGee X70

BelGee X70 - копия Geely Atlas Pro первого поколения, которая выпускается на заводе "Белджи" по полному циклу - со сваркой и окраской кузовов. "За рулём" провёл тест белорусской новинки.

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Ждать сюрпризов было бы глупо: X70 во всём повторяет исходник в лице Geely Atlas Pro, отличаясь лишь шильдиками. В тесте принимал участие кроссовер из первой партии с китайскими компонентами, а сейчас список локализованных элементов уже шире. В будущем BelGee X70 может получить иную приборную панель и софт мультимедиа с заточкой под местные сервисы, а также ряд комплектующих: пластиковые детали, оптику, проводку, сиденья, материалы для окраски. Не исключено даже, что местными будут и двигатели, пишет "ЗР".

"Я проехал на X70 по белорусским дорогам 700 км и не заметил отличий в поведении "семидесятки" от "Атласа", - пишет эксперт "ЗР" Кирилл Милешкин, который также отметил очень хороший уровень шумоизоляции в салоне, который позволяет не замечать гулкие китайские шины Giti Comfort F50.

Продажи BelGee X70 стартовали в России в конце июля, а в начале августа бренд уже повысил цены на свои модели. Так, белорусский "Атлас Про" стоит теперь от 2 615 000 рублей.