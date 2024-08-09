Эксперт сравнил конструкции «Запорожца» с Subaru 1000

Кто круче: Запорожец или Subaru 1000? Не спешите с ответом!
«За рулем» сравнил конструкции ЗАЗ‑966 и его ровесников из разных стран.
Важным автомобильным событием 1966 года в СССР стало появление серийного двухдверного седана ЗАЗ‑966 – Запорожца второго поколения. Интерес к самой доступной в стране машине был огромный.
Практически в одно время с нашим Запорожцем в мире дебютировали несколько близких по классу, габаритам и параметрам двигателей моделей известных производителей. Причем почти каждая машина была необычной, конструктивно неординарной.
Как, кстати, и ЗАЗ‑966. ЗАЗ‑966 Запорожец NSU 110 DAF 55 Subaru 1000 На уровне жизни В целом ЗАЗ‑966 конструктивно и стилистически соответствовал аналогам, дебютировавшим в середине 1960‑х годов. Шумные, но дешевые и простые двигатели воздушного охлаждения были еще очень популярны. К слову, фирма NSU делала подобные модели до 1973 года. Правда, ЗАЗ выпускал такие машины на два десятилетия дольше.
Явное достоинство Запорожца: полностью независимая подвеска. Низкая мощность двигателя и, соответственно, слабая динамика были обусловлены невысокой степенью сжатия в расчете на низкосортный бензин. Барабанные тормоза на всех колесах соответствовали скоростным характеристикам автомобиля. Запорожец, хотя и экспортировали, в первую очередь рассчитывали на внутреннее потребление и специфические советские условия эксплуатации.