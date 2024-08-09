Эксперт сравнил конструкции «Запорожца» с Subaru 1000

«За рулем» сравнил конструкции ЗАЗ‑966 и его ровесников из разных стран.

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Важным автомобильным событием 1966 года в СССР стало появление серийного двухдверного седана ЗАЗ‑966 – Запорожца второго поколения. Интерес к самой доступной в стране машине был огромный.

Практически в одно время с нашим Запорожцем в мире дебютировали несколько близких по классу, габаритам и параметрам двигателей моделей известных производителей. Причем почти каждая машина была необычной, конструктивно неординарной.

Как, кстати, и ЗАЗ‑966. ЗАЗ‑966 Запорожец NSU 110 DAF 55 Subaru 1000 На уровне жизни В целом ЗАЗ‑966 конструктивно и стилистически соответствовал аналогам, дебютировавшим в середине 1960‑х годов. Шумные, но дешевые и простые двигатели воздушного охлаждения были еще очень популярны. К слову, фирма NSU делала подобные модели до 1973 года. Правда, ЗАЗ выпускал такие машины на два десятилетия дольше.

Явное достоинство Запорожца: полностью независимая подвеска. Низкая мощность двигателя и, соответственно, слабая динамика были обусловлены невысокой степенью сжатия в расчете на низкосортный бензин. Барабанные тормоза на всех колесах соответствовали скоростным характеристикам автомобиля. ­Запорожец, хотя и экспортировали, в первую очередь рассчитывали на внутреннее потребление и специ­фические советские условия эксплуатации.