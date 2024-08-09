Российские грузовики скоро получат новую АКПП отечественной разработки

Показан первый прототип автоматизированной коробки передач для грузовиков КАМАЗ.

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На дочернем предприятии КАМАЗа «ЦФ Кама» (бывшее совместное предприятие с производителем коробок передач ZF) собрали первый прототип автоматизированной коробки передач с заводским индексом А1310.

Она представляет собой механическую коробку 1310 ТО с роботизированным выжимом сцепления и переключением передач. По заявлению завода, все блоки автоматизации и программное обеспечение производит российская компания. Прототип сделали на сборочной линии «ЦФ Кама».

Несколько образцов установят для проведения комплексных испытаний на разные модели: вездеход КАМАЗ‑43118, самосвал 65115, тягачи 65116 и 65117. Также в тестовый парк войдет пожарный КАМАЗ‑63934 поколения К5. В Набережных Челнах рассчитывают, что в перспективе новая коробка станет популярной у покупателей грузовиков.