На аукцион выставлен по-настоящему уникальный 300SL Gullwing

Единственный в мире MB 300SL Gullwing в оттенке Mittelgrün уйдёт с молотка. Эта двухдверная модель Mercedes-Benz — мечта многих коллекционеров из-за своей уникальности. Свет увидели всего 1400 экземпляров, собранных в период с 1954 по 1957 годы, с дверями типа «крыло чайки», но ценность даже не в маленьком тираже.

© Quto.ru

Эксперты аукционного дома утверждают, что этот Gullwing — единственное купе, покрашенное на заводе в оттенок зелёного Mittelgrün. Правда, оригинальный цвет салона не дожил до наших дней — его изменили уже в этом веке.

История автомобиля теряется после 30 апреля 1955 года, когда он был отправлен с завода дистрибьюторам Mercedes-Benz в Нью-Йорк. Спустя почти 20 лет он появился в Indianapolis Motor Speedway Foundation — с 1923 года, а в промежутке между 2015 и 2020 годами находился в коллекции Музея автогонок в Индианаполисе.

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

В начале 2000-х машина пережила очень объёмные реставрационные работы, включая переборку оригинального 3-литрового 240-сильного (294 Нм) двигателя специалистами из Schmidt Automotive Machine Shop и Pacific Fuel Injection. Стоит отметить, что хоть 300SL и сохранил большую часть заводских элементов, но салон претерпел значительную переделку. Вместо серого и зелёного цвета салон стал бежевым, а точнее «цвета загара», но остался полностью кожаным.

Новый владелец с автомобилем получит копию заводского листа сборки, фотографии и документацию реставрации, переписку между предыдущими владельцами, а также квитанции об оплате услуг от Scott Grundfor Co., компании из Калифорнии, которая занималась финишной сборкой, отделкой и обслуживанием машины в 2022 году.

Обозначенная аукционистами стоимость не будет рекордом этой модели. Самый дорогой экземпляр Gullwing был продан за 3,4 миллиона долларов.

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions