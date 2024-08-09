Эксперт рассказал, как продлить жизнь двигателю переходом на новое масло

Механик объяснил, как продлить жизнь двигателю переходом на новое масло. Продажи автомобилей на вторичном авторынке России продолжают увеличиваться, в ряде случаев даже первые владельцы предпочитают не продавать свою машину даже после достижения пробега в 100 тысяч километров. Однако и покупатели подержанного транспорта, и те, кто изначально приобрёл машину на длительный срок, начинают задумываться о смене моторного масла по достижении определённых показателей на одометре. Опытный механик, слова которого приводит портал naavtotrasse.ru, отметил, что это решение правильное, а также дал рекомендации по типу смазки.

© Quto.ru

Моторист отметил, что для современных двигателей пробег в сотню тысяч не критичен, особенно если агрегат эксплуатировался без существенной нагрузки, а владелец вовремя проходил техобслуживание и менял масло каждые 8-10 тысяч км. Так что, несмотря на то, что переход на другое масло полезен для агрегата, но не обязателен.

«Смазка должна соответствовать не только рекомендациям производителя в плане вязкости, но и подходить по существующим допускам. Эту информацию можно получить из технического описания к ТС. А про допуски можно прочитать на самой канистре с моторным маслом», — рассказал эксперт.

Сообщается, что при эксплуатации автомобиля в средней полосе России наиболее подходящим является масло вязкостью 0W30 и 5W30, для южных регионов лучше подойдёт 10W30.

Кроме того, немаловажно обращать внимание на тип используемого масла: синтетика, полусинтетика или минеральное. Помимо этого, автомобилистам рекомендуют выбирать более текучую смазку на больших пробегах — это облегчает запуск двигателя на холодную вне зависимости от погодных условий.

Он также отметил, что при выборе также важно учитывать, есть ли у силовой установки определённые проблемы. Например, масложор, посторонний шум во время работы, подтёки в местах резиновых уплотнений и прокладок.

«При правильной эксплуатации мотора подобные “болячки” не проявляются на 100 тысячах, если только речь не идет про стандартную особенность агрегата, который с самого начала начал расходовать масло», — подчеркнул моторист.

Сегодня выбрать качественное моторное масло сложнее, так как многие крупные игроки ушли с рынка. В итоге автомобилисты сталкиваются с резким ростом цен на масло, также резко выросла вероятность покупки подделки. Выходом из положения эксперт назвал выбор жидкостей менее известных производителей, особенно если их рекомендуют сотрудники техцентров. Причём интересоваться подобными вопросами, по мнению механика, следует в проверенных автосервисах с хорошей репутацией и квалифицированными сотрудниками.