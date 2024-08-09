В России увеличились средние цены на новые и подержанные автомобили

Раскрыты средневзвешенные цены на новые и подержанные машины в 2024 году. По данным «Автостата», за первое полугодие средняя стоимость нового легкового автомобиля в России составила 3,16 миллиона рублей, а с пробегом — 1,17 миллиона. По сравнению с аналогичными показателями того же периода 2023-го цены увеличились на 14 и 19 процентов соответственно. Аналитики отмечают, что на вторичном рынке средневзвешенная цена уже второй год превышает 1 миллион рублей, а на рынке новых машин она преодолела трехмиллионный рубеж только в 2024-м.

Средневзвешенная цена на новые автомобили рассчитывается на основе средних значений рекомендованных розничных цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций — объем двигателя, привод, трансмиссия и тип кузова. При этом по машинам на вторичном рынке средняя стоимость определяется исходя из объемов рынка по модели и году выпуска, модификации в этом случае не учитываются.

Если рассматривать динамику роста средней цены по месяцам, то у новых автомобилей этот показатель в мае составил менее трех миллионов рублей, и в июне он пока не поднялся выше этой отметки. «Это связано с изменением структуры продаж новых легковых машин, но за счет довольно высоких результатов предыдущих месяцев в целом по полугодию средневзвешенная цена превышает три миллиона», — отметили аналитики.

При этом эксперты сервиса «Авто.ру Оценка» ранее пришли к выводу, что в июле средняя цена новой машины снизилась. Так, во второй летний месяц она составляла 3,57 миллиона рублей — это на один процент меньше, чем в июне, и на шесть процентов меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Что касается вторичного рынка, то в июле средняя стоимость подержанного автомобиля возрастом до 15 лет составила 2,1 миллиона рублей, и на этом уровне она держится уже пять месяцев подряд. Однако данный результат все еще на 10 процента выше стоимости подержанной машины год назад.