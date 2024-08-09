Мигрантам запретили работать в такси в Красноярском крае

В Красноярском крае мигрантам запретили водить такси и работать в розничной торговле алкоголем и табаком. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

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Сообщается, что трудовые мигранты не смогут работать в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Для того чтобы работодатели успели подготовиться к изменениям, закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

— Вместе с ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжаем анализировать другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения, — рассказал Котюков в своем Telegram-канале.

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет сотрудников полиции правом выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Такое решение может принять глава МВД, руководитель территориального отдела ведомства, глава ФСБ России или руководитель погранслужб.

1 августа полицейские в столице нашли общежитие для мигрантов в подвале дома в районе Западное Дегунино. Жители рассказали, что из-за этого на первом этаже дома пахло пловом вперемешку с тухлым мусором.