Кросс-купе DFSK ix5 подешевел на 600 тысяч рублей в России

DongFeng снизил цены на DFSK ix5 в РФ. Официальный дистрибьютор автомобилей DongFeng на российском рынке объявил о снижении стоимости купеобразных кроссоверов 2024 модельного года на 600 тысяч рублей.

Автомобиль длиной 4,7 метра оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 137 л. с. и 220 Нм крутящего момента, с которым сочетаются вариатор и передний привод.

Пятиместный паркетник оснащается цифровой панелью приборов, медиасистемой с 10,25-дюймовым тачскрином, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон, запуском двигателя с кнопки, электроприводом крышки багажника, круиз-контролем, аудиосистемой с 6 динамиками, панорамной крышей.

Стоимость DFSK ix5 отныне составляет 2 390 000 рублей. Кроме того, с учётом специальных выгоды и спецпредложений можно получить дополнительную скидку в размере 200 тысяч рублей.

Ранее белорусский дистрибьютор Dongfeng раскрыл цены электрокара Box. По минимальной цене клиентам доступен хэтчбек 330 Plus со скромной тяговой батарей ёмкостью 31,45 кВт·ч, с которой автомобиль должен преодолевать 330 километров пробега по циклу NEDC, отмечает издание «Китайские автомобили».