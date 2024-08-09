Глава Удмуртии пояснил, почему важно повысить утильсбор

Бречалов: индексация утильсбора простимулирует развитие российских автозаводов.

Александр Бречалов, глава Удмуртии, заявил, что индексация утилизационного сбора перенаправит активность рынка с импорта на инвестиции в развитие отечественных автозаводов.

По планам Минпромторга, утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику может быть поэтапно увеличен до 2030 года: ставки для легковых автомобилей, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов могут вырасти на 70-85% с текущего года, а затем увеличиваться ежегодно на 10-20%. Бречалов отметил, что российский автопром успешно преодолевает санкции и продолжает развитие. Даже несмотря на давление со стороны недружественных стран, российские автозаводы, включая АВТОВАЗ, не останавливают производство.

Например, Ижевский автозавод недавно начал выпуск популярной модели Ларгус и скоро запустит производство отечественного электромобиля е-Ларгус. Бречалов также подчеркнул успешные примеры зарубежных компаний, инвестирующих миллиарды в российскую автоиндустрию, и отметил необходимость расширения такой практики.

Инвестиции в автопром положительно скажутся и на смежных отраслях экономики, таких как радиоэлектроника, химическая, легкая промышленность и т.д. Однако не все разделяют оптимизм главы Удмуртии. Так Ассоциация российских дилеров попросила отложить индексацию утильсбора на 5 лет, иначе число россиян, способных приобрести новый автомобиль, сократится до 5-7%.