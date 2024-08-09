Стильный электрический седан BYD Seal получил обновление

В Китае объявили цены на обновленный BYD Seal с лидаром. Seal продается уже два года, и на днях модель перешагнула в 2025 модельный год с рядом обновок. Во-первых, седан перебрался на более современную версию платформы e-Platform 3.0 Evo, которая отличается высокой степенью интеграции компонентов электропривода и подвеской с адаптивными амортизаторами. Кроме того, у него теперь 800-вольтовая архитектура вместо прежней 400-вольтовой. Ну а во-вторых, Seal обзавелся лидаром, который доступен в двух топовых комплектациях.

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Собственно, лидар, установленный на крыше — это практически единственное, что выдает в Seal 2025 года обновленную версию модели. Устройство обеспечивает работу автопилота DiPilot 300, уровень автономности которого соответствует L2+ (продвинутый второй уровень). Это собственная разработка BYD, которая расширяет возможности систем помощи водителю ADAS.

© BYD

© BYD

Что же касается новой 800-вольтовой архитектуры, то с переходом на нее у Seal сократилось время зарядки от 20 до 80 процентов — теперь пополнить запас энергии можно за 25 минут. Самая доступная версия модели в Китае стоит от 175,8 тысячи юаней (2,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), самый же дорогой вариант обойдется китайцам в 239,8 тысячи юаней (2,9 миллиона рублей). Вне зависимости от комплектации Seal оснащен 13 подушками безопасности и проекционным дисплеем.

На выбор предложены две версии с батареями разной емкости, 61,44 и 80,64 киловатт-часа. Запас хода варьируется от 510 до 650 километров по циклу CLTC. Базовому Seal положен электромотор на задней оси, который выдает 228 лошадиных сил. Есть и более мощный вариант на 308 сил, а также полноприводная модификация с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), суммарно развивающими 523 лошадиные силы.

Приводятся и динамические характеристики: с места до 100 километров в час BYD Seal разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 километров в час.