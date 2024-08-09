Популярный в России электрокар Zeekr оказался самым «умным»

Zeekr возглавил рейтинг самых высокотехнологичных моделей. Американское агентств J.D. Power составило рейтинг самых «умных» автомобильных марок. Список был составлен на основе Индекса технического опыта. Проще говоря, изучалась степень внедрения «умных» функций и их технологичность. Первое место досталось китайскому бренду Zeekr, электрокары которого стали самыми популярными в России, причём как в сегменте новых, так и подержанных моделей.

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Представители J.D. Power рассказали, что Индекс технического опыта увеличился на 22 балла и достиг рекордного максимума в 550 пунктов. Это означает, что в условиях жёсткой конкуренции автомобильные компании стараются использовать как можно больше «умных» тZeekr возглавил рейтинг самых высокотехнологичных моделей. ехнологий. Количество инноваций растёт, но вместе с этим увеличивается количество жалоб на стабильность работы «умных» функций.

Больше всего технологических функций получают премиальные электромобили. Согласно исследованию, электрокары оказываются намного «умнее» автомобилей с ДВС.

Самым «умным» производителем автомобилей в общем зачёте стал Zeekr. Второе место досталось ещё одному китайскому производителю — Avatr. Третье место тоже занимает бренд из Поднебесной — Xpeng. Следующие места тоже распределились между марками из КНР — Nio, Li Auto и Aito.

В зачёте премиальных бензиновых автомобилей первое место досталось Mercedes-Benz, второе — Lincoln, а третье — Land Rover. В самом хвосте оказались совместное предприятие SAIC Audi и немецкие бренды Audi и Porsche.

Среди премиальных электромобилей лидерство удерживает Avatr, Nio и IM Motor. В конце рейтинга плетутся Audi, BMW и Mercedes-Benz.

В сегменте массовых автомобилей с ДВС первые три места достались китайским маркам Lynk & Co, GAC Trumpchi и Exeed. В первой десятке оказались Roewe, Tank, Jetour, Geely, Haval, Chery и Changan. В самом конце списка — совместные предприятия SAIC Volkswagen, FAW Toyota, FAW Volkswagen и Wuling.