Внедорожник Tank 400 получил версию без гибрида

Каталог Министерства промышленности КНР пополнился новыми сертификатами, в числе которых оказались патенты на новый Tank 400 с дизельным двигателем. Пока внедорожник представлен на рынке только с гибридной трансмиссией Hi4-T.

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По дизайну внешности никаких отличий гибридной и дизельной модификаций нет, единственное, что будущая новинка оказалась выше, но всего на 5 мм - 1905 мм.

Модель получила турбодизель объёмом 2,4 литра мощностью 186 л.с. Не исключено, что это тот же двигатель, что и у нового Haval H9 для России, цены на который были объявлены 9 августа. На H9 мотор агрегатирован 9-ступенчатой АКП.

Публичный дебют дизельного Tank 400 может состояться в конце августа на автосалоне в Чэнду, а в продаже модель должна появиться до конца года. Ожидается, что новинка будет дешевле гибридного Tank 400 Hi4-T, который стоит 286-290 тысяч юаней (3,39-3,44 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала об особенностях Tank 400 Hi4-T, который был полностью разобран.

В России модельный ряд премиум-бренда Great Wall представлен внедорожниками Tank 300, Tank 500, следующим "Танком" может стать флагманский на данный момент Tank 700.