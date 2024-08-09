Chery объявила сроки появления в России нового Tiggo 9

Chery анонсировал сроки появления в РФ кроссовера Tiggo 9. Китайский производитель намерен до конца 2024 года расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт нового вседорожника, который станет флагманом марки. В компании подчеркнули, что автомобиль станет воплощением «нового уровня комфорта и технологических возможностей» и ориентирован, в первую очередь, на семьи.

Премьера модели состоялась на в феврале 2023 года. Его длина составляет 4820 мм, колёсная база равна 2770 мм, а дорожный просвет — 210 мм.

В движение вседорожник приводит гибридная силовая установка на базе 238-сильного бензинового наддувного двигателя и трансмиссии 3DHT с электромоторами и трёхступенчатым редуктором. Сочетаются с агрегатом 8-ступенчатый «автомат» и полный привод, запас хода достигает 1400 км.

Стоит отметить, что ранее о скором появлении в России нового флагмана в эксклюзивном интервью редакции Quto рассказал Дмитрий Максимов, директор бренда Chery.

Помимо этого, Chery проведёт для России рестайлинг кроссовера Tiggo 4. Совсем недавно бестселлер «поднебесного» бренда примерил совершенно иную переднюю панель, которую венчают приборный экран и тачскрин медиасистемы. Каждый — диагональю 10,25 дюйма. Но вскоре модель ждёт рестайлинг внешности, чтобы внешность вседорожника получила черты старших моделей.

Сегодня модельный ряд Chery включает в себя седаны Arrizo, а также кроссоверы Tiggo 4 Pro, семейства паркетников Tiggo 7 и Tiggo 8.