Kia K8 получил новую внешность в стиле SUV

Компания Kia опубликовала официальные фотографии обновлённого седана K8, который получил новый дизайн внешности и пересмотренный салон.

У автомобиля теперь вертикальные фары, которые являются границей общего овала, образованным нижней решёткой и подсвеченной полосой под кромкой капота. Задний бампер лишился псевдовыхлопных патрубков, слегка изменена графика фонарей.

© Российская газета

В салоне появился новый цифровой кластер из приборки и мультимедиа, другое рулевое колесо в ретро-стилистике, в отделке теперь больше мягких материалов. Блок климат-контроля расположен не над дефлекторами, а под ними. Также в торпедо встроена светодиодная полоса подсветки. Во всех версиях стандартом является десять подушек безопасности, появился адаптивный свет с автокорректировкой пучка, чтобы не слепить водителей встречных автомобилей.

© Российская газета

Моторная гамма наследника Kia Cadenza осталась без изменений. Базовый двигатель - атмосферник 2.5 литра (198 л.с., 248 Нм). Также есть атмосферный V6 3.5 семейства Smartstream с отдачей 300 л.с. и 359 Нм на бензине и 240 л.с. и 314 Нм на пропане (LPI) - с этим мотором можно заказать версию с системой полного привода. Коробка передач - 8-ступенчатый "автомат". Также у Kia K8 есть гибридная 230-сильная версия на базе мотора объёмом 1.6 литра.

В продажу обновлённый Kia K8 поступит на домашнем рынке уже в этом месяце по цене от 37 360 000 вон (2,35 млн рублей).

До конца года Kia может представить обновлённый Sportage.