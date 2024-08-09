Эксперты назвали главные китайские новинки для России

Составлен список новых китайских моделей, которые появятся в России. Некоторые из этих машин — например, Haval H9 следующего поколения — уже продаются. Другие только готовятся выйти на российский рынок, причем не под теми именами, под которыми они известны в Китае. Это тот же Jetour X70 Plus, переименованный в Soueast S07. Список новых китайских автомобилей составлен экспертами Motor.ru.

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Кажется, китайские марки уже целиком захватили российский рынок, однако это только начало. На подходе сонм обновленных и новых моделей, которые имеют все шансы добрать до нас. Не сразу и, возможно, под другими именами, но всё же. Среди таких машин, например, рестайлинговый Jetour X70 Plus. В России он будет продаваться как Soueast S07 и понравится тем, кто симпатизирует дизайну Li Auto. Под капотом — каноническая «полторашка» в двух вариантах форсировал: 156 либо 184 лошадиные силы.

Другой российской новинкой станет Haval F7 второго поколения, в Китае известный как Shenshou (Monster). У него платформа от Dargo и непохожий на «первый» F7 облик. В гамме двигателей — 1,5-литровый наддувный мотор на 150 лошадиных сил в сочетании передним приводом, либо 192-сильный 2.0 в паре с полным. Для любителей «рамников» у «Хавейл» есть новый H9, который предложат и с бензиновым, и с дизельным двигателем. Цена уже известна: от 4 299 000 рублей.

Марка Changan тоже готовит новинку — CS75 Plus четвертого поколения. Снаружи — дизайн в стиле семейства Uni, внутри — цифровой кластер во всю переднюю панель, как у «Мерседесов». Кроссовер оснастят полуторалитровой «турбочетвёркой» с отдачей 188 или 192 лошадиные силы и восьмидиапазонным автоматом Aisin. Продажи на домашнем рынке стартуют до конца года. В России всё ещё продается «второй» CS75 Plus, так что надеемся на долгожданное обновление.