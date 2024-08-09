Аналитики выяснили, сколько россияне готовы потратить на покупку автодома

Автостат: каждый третий житель России хотел бы купить автодом для путешествий.

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Почти каждый третий опрошенный россиянин (32,1%) выразил желание приобрести автодом. При этом две трети (67,4%) не рассматривают такую покупку. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат» в ходе опроса в рамках подготовки нового «Аналитического обзора по рынку автодомов в РФ».

Участникам опроса, изъявившим желание приобрести «автодом», эксперты задали вопрос относительно стоимости. Отвечая на него, 58% опрошенных ответили, что готовы заплатить сумму до 2 млн рублей.

От двух до пяти млн рублей готовы потратить на покупку «автодома» 29,4% респондентов. От пяти до семи млн рублей – 6,4%, и от восьми до 10 млн рублей – 1,5%. Меньше одного процента (0,9%) участников опроса готовы заплатить за автодом более 10 млн рублей. По словам руководителя пресс-службы агентства «Автостат» Азата Тимерханова, доля тех россиян, кто хотел бы купить автодом достаточно высока.

Судя по результатам опроса, это каждый третий. Лично меня это не удивляет, поскольку Россия – большая и очень разнообразная страна. У нас довольно много интересных мест для путешествий и «автодом» в этом плане – хороший вариант», – подчеркивает руководитель пресс-службы.

Тимерханов уточнил, что в «Автостате» есть много актуальной информации по «автодомам» в том числе.