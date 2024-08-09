Какие модели Ferrari продают в России

В настоящее время на российском рынке доступны к покупки новые Ferrari без пробега. О том, какие именно модели можно приобрести в автосалонах и у частных продавцов в стране, рассказывает портал «Авто Mail.ru».

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В частности, в России можно стать обладателем Ferrari Roma, которая построена на платформе кабриолета Portofino. В Москве продают пять экземпляров разных цветов (красный, синий, зеленый и два черных). Почти все машины собраны в нынешнем году и предлагаются по ценам в диапазоне от 37,5 до 43 млн рублей, выяснил портал.

Также в РФ можно приобрести 296 GTB и GTS. Они представлены в красном, желтом, синем и черном цветах. Первая цена составляет 37,5 млн рублей, а самый дорогой суперкар оценивается в 58,5 млн рублей. У дилеров представлены восемь экземпляров таких машин.

Также в России продают открытую версию F8 Spider. На рынке страны есть всего два таких автомобиля. В желтом цвете машина оценивается в 56 млн рублей, в красном модель стоит дороже на 500 тысяч. Кроме того, на рынке РФ можно купить подзаряжаемый среднемоторный гибрид Ferrari SF90 Stradale, открытый Ferrari SF90 Spider и Purosangue.

Ранее итальянский автопроизводитель Ferrari анонсировал выход своего первого полностью электрического спортивного автомобиля. Его стоимость составит более полумиллиона долларов, писали СМИ. Данный электрический Ferrari - первый полностью электрически доступный автомобиль в линейке Ferrari.