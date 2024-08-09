Появились новые подробности о компактном кроссовере Jaecoo J5

В Jaecoo подтвердили появление модели J5 в России: когда ее ждать. Последние недели суббренд Сhery активно делился новостями о пока не представленном кроссовере J5, который станет самым компактный в актуальной модельной линейке. Напрямую о запуске новинки на российском рынке не сообщалось, однако теперь это стало известно наверняка: в разговоре с «Российской газетой» представитель Jaecoo подтвердил планы компании привезти J5 в Россию в течение 2025 года.

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Первый дизайнерский скетч Jaecoo J5 был опубликован в конце июля: на нем кроссовер был изображен с сильно заваленными задними стойками и скошенной крышей на манер Range Rover Evoque. Тогда же появилась информация, что J5 будет соответствовать классу A0, а расстояние между колес у него составит 2620 миллиметров — по этому параметру он поставим с Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Dargo. Модели были обещаны как полностью электрические, так и гибридные силовые установки, а также несколько вариантов обычных двигателей внутреннего сгорания.

Следом показали сваренный «белый кузов» (body in white — так называется конкретный этап сборки автомобиля) — это сформированный каркас для дальнейшей установки мотора и подвески. А на днях в Китае впервые сфотографировали тестовый прототип, который уже меньше походил на Evoque. Премьера новинки может состояться уже в этом году, а на экспортных рынках, в том числе и в России, она появится в 2025-м.

На следующий год марка Jaecoo перенесла и запуск в России гибридных модификаций J7 и J8, пишет «Российская газета». Ранее сообщалось, что гибридный J8 могут предложить с силовыми установками мощностью 254 или 261 лошадиную силу, работающие на базе двухлитровых двигателей и электромотора. О бензоэлектрическом J7 известно, что он будет потреблять 4,2 литра на 100 километров, а общий запас хода будет достигать 1,4 тысячи километров.