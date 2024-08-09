Редкий Aston Martin One-77 продается в России за 273 миллиона рублей

В России продают редкий Aston Martin с «атмосферником» V12 7.3. За один из 77 экземпляров модели One-77 просят 273 миллиона, хотя автомобиль находится в Германии и привезут его только под заказ. В основе купе лежит углепластиковый монокок. Он разработан в партнерстве с Multimatic, а вот с двигателем «Астону» помогла знаменитая Cosworth.

© Motor.ru

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже редкого Aston Martin One-77. Как и в случае с BMW M3 GTS, продается не сам автомобиль, а обещание привезти его под заказ — из Германии. У местного дилера AutoSL суперкар выставлен за 2 миллиона 250 тысяч евро, что соответствует 217 миллионам рублей. В России вместе со всеми сборами и комиссией выйдет 273 миллиона.

© AutoSL

© AutoSL

© AutoSL

© AutoSL

Aston Martin One-77 представили в 2008 году на Парижском автосалоне. Шасси для него разработали в канадской Multimatic, причем суперкар стал первой дорожной машиной, оснащенной регулируемыми амортизаторами с золотниковыми клапанами DSSV. Под капотом прописался безнаддувный V12 7.3, который выдавал сумасшедшие по тем временам 760 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

© AutoSL

© AutoSL

© AutoSL

© AutoSL

На задние колеса тяга шла через роботизированную шестиступенчатую трансмиссию Graziano. До первой «сотни» One-77 ускорялся за 3,7 секунды, а его максималка составляла 354 километра в час. Всего было выпущено 77 машин. Последняя сделка по продаже аналогичного суперкара была два года назад. За него заплатили 1,72 миллиона швейцарских франков, или 175,5 миллиона рублей.