Появились новые фотографии обновленного большого седана Kia K8

Обновленный большой седан Kia K8 отличился внешностью и салоном. В Южной Корее дебютировала модернизированная Kia K8 — модель, которая пришла на смену Cadenza/K7. Плановый рестайлинг не затронул технику, дизайн экстерьера изменили радиально (фары теперь вертикальные), а базовая комплектация стала богаче. Революционный апгрейд — следствие провальных продаж: в 2024 году на внутреннем рынке спрос на «восьмёрку» упал почти вдвое.

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Исходная Kia K8 вышла на рынок весной 2021 года, а обновлённый седан первые клиенты получат к концу августа. «Фишки» рестайлинга — «сплошная» решётка радиатора, каплевидные матричные фары, вытянутый во всю ширину дневной ходовой огонь и эффектные диски с другим дизайном. Сзади поменялась начинка фонаря, а выхлопные патрубки стали «потайными». Длина Kia K8 выросла на 35 мм (до 5050 мм).

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

В салоне без революционных перемен, ведь архитектура прежняя, а компоновку трогать не стали. Однако трапецевидный информационно-развлекательный комплекс уступил место прямоугольному, блок управления климатом и воздуховоды поменялись местами, добавился модный четырёхспицевый руль, пересмотрен интерфейс на центральном тоннеле, а передняя панель другой формы.

© Kia

Базовая Kia K8 — это атмосферный 2,5-литровый двигатель (198 сил), опционально можно получить 3,5-литровый V6 (300 сил на бензине или 240 сил на сжиженном газе). Полный привод положен только самым мощным седанам, остальные варианты переднеприводные. Самозаряжаемый гибрид с «турбочетвёркой» 1.6 поступит в продажу позже. Отныне в начальной комплектации есть десять подушек безопасности.

Цена на обновлённую Kia K8 стартуют с 37,36 миллиона вон (27,7 тысячи долларов), за топ-версию с полным приводом просят 51,67 миллиона вон (37,9 тысячи долларов). Следом за седанами корейская марка начнёт выпускать рестайлинговые кроссоверы: в частности, на подходе модернизированный Sportage.