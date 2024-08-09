Один из китайских автобрендов объявил о банкротстве

Китайский бренд Human Horizons подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает Wroom.ru.

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Компания производит электромобили под маркой HiPhi. Фирму создали несколько лет назад. Минувшей зимой автобренд принял решение об остановке производства автомобилей в связи с финансовыми проблемами. Изначально ожидалось, что бренд будет выпускать дорогие и технологичные электромобили.

Заявление в суд о предварительной реорганизации компания подала днем ранее. В конце апреля суд признал неплатежеспособность компании Human Horizons и невозможность покрыть долги, которые к тому моменту уже превысили активы компании. Машины бренда официально продавали в ряде стран, среди которых Китай, Норвегия и Германия. В России также появлялись автомобили указанной марки, однако ввоз был неофициальным.

Ране СМИ сообщили, что на рынке КНР появилась бензиновая версия Changan Uni-Z. Модель после локализации должна продаваться в России как будущая Volga K40. Речь идет о среднеразмерном кроссовере, созданном на базе модели Z6 суббренда Oshan Модель оснащена наддувным двигателем JL473ZQ7 объемом 1,5 литра и мощностью 188 лошадиных сил.