Кроссовер Jaecoo J7 получил «злую» версию

Кроссовер Jaecoo J7 продаётся в КНР под брендом Chery и имеет говорящее имя Explore 06. Чтобы соответствовать ему, модель получила пакет доработок - фото внешности с ними появилось в базе Министерства промышленности КНР.

"Исследователь" отличается от стандартного варианта обвесом, который включает в себя расширители колёсных арок, иные бамперы и решётку радиатора. Также в кит-комплекте можно увидеть имитацию воздухозаборника на капоте, экспедиционный багажник и подножки.

Главной же обновкой для Chery Explore 06 в новой версии Glory Battle стал двухлитровый турбомотор мощностью 254 л.с. Обычному Explore 06 положен 197-сильный двигатель 1.6 литра. Для обоих двигателей доступна система полного привода.

Ранее "РГ" рассказала, когда в России стартует бюджетный кроссовер Jaecoo J5.