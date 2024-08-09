Стало известно, почему россияне покупают подержанные автомобили у дилеров

Ради возможности взять кредит россияне готовы покупать б/у машины у дилеров. Большая часть (65%) россиян покупают автомобили с пробегом у дилера из-за уверенности в хорошем техническом состоянии, соответствия заявленным характеристикам, предпродажной подготовки и прозрачной истории эксплуатации. Это выяснили эксперты «Авито Авто» после опроса 10 тыс. человек.

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Второе место по значимости, почему автомобилисты обращаются к официальным дилерам, а не покупают машин у частников, — уверенность в юридической чистоте сделки и наличие гарантии от продавца. Этот вариант выбрали 55% респондентов. Третье место заняла стоимость подержанного автомобиля, это оказалось важным для 51% опрошенных.

Для 29% покупателей б/у машин оказался важным профессионализм менеджера по продажам, возможность получить консультацию по автомобилю и личная оценка продавца.

Возможность сдачи предыдущего автомобиля в трейд-ин выбрали 20% респондентов, а оформление кредита на подержанную машину — 18%.

Ещё 14% опрошенных готовы приобрести транспорт у дилера без дополнительных условий. А 60% ждут от продавца качества и гарантий: проверенный продавец, прозрачная история, юридически чистая сделка.

Среди всех участников опроса 63% ответили, что готовы рассмотреть покупку автомобиля с пробегом. При этом 26% из них приглянулся бы автомобиль с минимальным пробегом до 50 тыс. км. А ещё 28% готовы рассмотреть машину с пробегом до 100 тыс. км. Для 29% респондентов пробег машины не имеет значения.