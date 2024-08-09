Toyota меняет подход к сертификации авто из-за скандалов

9 августа 2024 года Toyota Motor Corporation представила Министерству земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) отчет о мерах по предотвращению нарушений, сообщает SPEEDME.RU. Это шаг был предпринят в ответ на предписание MLIT от 31 июля, касающееся исправления заявок на сертификацию моделей.

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Toyota заявила о намерении внедрить комплексные изменения для предотвращения повторения таких ситуаций, опираясь на рекомендации MLIT. Компания признала, что руководство недостаточно вовлечено в процесс сертификации, и выявила множество проблем, включая управление данными и установление правил для сертификационных операций. В ответ на это Toyota планирует пересмотреть и улучшить механизмы и системы сертификации, обеспечивая более активное участие руководства и сотрудников.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Toyota намерена улучшить рабочие процессы от планирования и разработки до сертификации, внедрить принципы кайдзен в сертификацию и развивать общие ценности и улучшения по всей компании. Ключевые моменты плана включают реконструкцию системы управления бизнес-операциями, повышение осведомленности руководства о процессах сертификации и усиление управления. Руководство компании будет регулярно посещать сертификационные объекты для проведения проверок и диалога с сотрудниками.

Общую ответственность за разработку возложат на CTO (главного технического директора), а за сертификацию — на G-CQO (глобального директора по качеству). Также Toyota внедрит программы обучения для руководства и сотрудников, направленные на укрепление понимания процессов сертификации и правовых норм. Для повышения эффективности внутренних аудитов будет назначен юридический супервайзер, который проведет второй уровень аудита и оценит систему сертификации. Он будет отчитываться перед G-CQO и CRO (директором по рискам). Также рассматривается возможность проведения процессных аудитов внутренним аудитом компании.