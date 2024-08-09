BMW отзывает более 100 тыс. авто из-за дефекта

Компания BMW приняла решение об отзыве целого ряда своих моделей. Речь идет об автомобилях, которые были выпущены в период с 2019 по 2021 модельный год, передает Tlcar.com.

Машины отзывают из-за стартера. Как отмечается, он может перегреться в случае повреждения. Кроме того, ситуация осложняется попытками водителя запустить двигатель с использованием длительного запуска. Под отзыв подпадают 105 588 автомобилей.

Мера коснется 3-й серии 2020 года, X5 2019-2020 годов, X6 2020 года, X7 2019-2020 годов, 7-й серии 2020-2021 годов и 8-й серии 2020 года. Перегрев стартера сам по себе не является серьезной проблемой, однако существует риск воспламенения горючих материалов.

Ранее сообщалось, что Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзывает машины компании Jaguar Land Rover в связи с риском возгорания автомобилей. Специалисты пришли к выводу, что при изготовлении корпуса масляного фильтра использовался пластик неправильной спецификации. Через определенное время этот пластик трескается и вызывает утечку масла. Кроме того, масло капает на горячие поверхности двигателя, это повышает риск возгорания.