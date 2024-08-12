Great Wall раскрыл характеристики первого Tank с дизелем. В открытой базе Минпромторга КНР появились сведения о Tank 400 с 2,4-литровом двигателем на «тяжёлом» топливе. Силовой агрегат разовьёт 186 лошадиных сил, то есть скорее всего речь идёт об унификации дизельных пикапов Great Wall Pao/Poer, Haval H9 и внедорожников Tank. В таком случае турбодизель разовьёт 480 Нм крутящего момента и будет сочетаться с 9-ступенчатым автоматом.

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Сертификационные документы содержат фотографии дизельного Tank 400, но такой внедорожник внешне отличается от гибрида только отсутствием зарядного лючка и шильдиками. Габариты почти идентичны: кузов длиной без малого пять метров при колёсной базе 2,85 метра, разница полсантиметра только по высоте. Без гибрида «четырёхсотка» стала намного легче: экономия составляет 315 килограммов!

Дизельный Tank 400 с завода можно оснастить тягово-сцепным устройством, максимальная масса буксируемого прицепа — 2,5 тонны. Трёхрядный салон новинке не положен. По оснащению без откровений: у внедорожника колёса размерности 265/65 R18, может быть панорамная крыша или небольшой люк. Основным рынком для дизельной «четырёхсотки» может быть не Китай, ведь в Поднебесной у гибридов больше льгот.

В России Tank 400 впервые заметили ещё в прошлом году, и на наш рынок наверняка выведут негибридный вариант. Что касается дизеля, то его прочат ещё и «младшему» Tank 300: разработку такого внедорожника топ-менеджер марки де факто подтвердил три месяца назад. Однако сертификацию такой вездеход ещё не прошёл, так что первенцем с таким двигателем всё-таки станет Tank 400.