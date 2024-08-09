Lucid Air Sapphire бросит вызов Porsche Taycan на Нюрбургринге

Lucid Motors, известный калифорнийский производитель электромобилей, готовит к запуску более экстремальную версию своего Lucid Air Sapphire, которая обещает бросить вызов Porsche Taycan на знаменитой трассе Нюрбургринг. Новый трековый вариант был замечен в камуфляже с заметными улучшениями, намекающими на улучшенную производительность, сообщает 32CARS.RU.

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Фотографии демонстрируют расширенные колесные арки, более широкие шины и увеличенные воздухозаборники для эффективного охлаждения тормозов. Также заметны значительные аэродинамические улучшения, такие как глубокий передний сплиттер, агрессивные боковые юбки и большое заднее крыло, что указывает на ориентацию на максимальную трековую производительность.

Хотя еще неизвестно, станет ли эта версия серийной или останется эксклюзивным прототипом, ясно одно: Lucid Motors хочет продемонстрировать, что их электромобили могут не только лидировать по запасу хода, но и составить серьезную конкуренцию на треке. Официальная премьера Lucid Air Sapphire запланирована на 11 августа в Калифорнии, а также он может появиться на трассе Laguna Seca во время Monterey Car Week.

Этот новый Lucid Air Sapphire имеет все шансы стать главным соперником Porsche Taycan в битве за титул самого быстрого электромобиля, что, возможно, уже заставляет Porsche нервничать.