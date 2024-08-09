Jaguar отзовет электрокары I-Pace из-за риска возгорания батареи

Jaguar Land Rover (China) Investment Co., Ltd. объявила о начале отзыва электрокроссоверов Jaguar I-PACE 2019 года выпуска. Причиной этого стали производственные дефекты аккумуляторов, которые могут привести к короткому замыканию и потенциальному возгоранию батареи. В отзыв попадают автомобили, произведенные с 11 апреля 2018 года по 8 октября 2018 года, сообщает SPEEDME.RU.

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Проблема заключается в возможном перегреве аккумулятора, что создает серьезный риск для безопасности. В качестве решения Jaguar предложит владельцам два варианта: бесплатную замену аккумуляторного блока или выкуп автомобиля. Замена аккумуляторов начнется 1 ноября 2024 года, а программа выкупа автомобилей стартует немедленно.

Этот отзыв является продолжением ранее объявленной кампании, которая была запущена 11 мая 2024 года и также касалась части импортированных Jaguar I-PACE.